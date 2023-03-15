Дополнительные автобусы вышли на три популярных маршрута в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение автобусов усилили сразу в шести районах Петербурга: Московском, Пушкинском, Приморском, Выборгском, Калининском и Кронштадском. Транспорт стал доступнее одновременно на трех популярных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту 15 марта.

– Дополнительный транспорт появился на пути с улицы Звездной до Пушкина, от остановки «Лахтинский разлив» к Суздальскому проспекту и по дороге в Кронштадт, – сообщили в комитете по транспорту.

На маршруте №186, следующем до Красносельского шоссе, с понедельника по пятницу появится на 6 автобусов больше. Время ожидания транспорта на остановке сократится до 10-11 минут.

На маршрут №93 от автостанции дополнительно вышли 4 автобуса. И в часы пик пассажирам придется ждать не больше 7-11 минут.

В комитете также отметили, что чаще будут курсировать и автобусы № 207 между улицей Жени Егоровой и Кронштадтом. Теперь транспорт в город-порт ходит с интервалом 12-13 минут.