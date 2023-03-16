Ленобласть собирается организовать дистанционное электронное голосование во время выборов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область подала заявку на проведение дистанционного электронного голосования в предстоящий Единый день голосования, который запланирован на 10 сентября 2023 года. Ранее Леноблизбирком участвовал в разработке первых версий системы и отслеживал опыт других регионов.

- Я думаю, что спрос у жителей будет хотя бы по одной простой причине: у нас уже до 90% имеют подтвержденные аккаунты на портале Госуслуг и пользуются электронными услугами через систему Госуслуги, - приводит цитату председателя избирательной комиссии Ленобласти Михаила Лебединского Online47.ru.

Заявку Ленобласти должны одобрить в Центральном избирательном комитете, который обращает внимание на несколько критериев. Один из самых важных из них – технологическая готовность субъекта.

Жителям Ленобласти объяснили, что дистанционное электронное голосование не станет единственным способом участия в выборах. Избирательные участки продолжат работать.