Облачная погода и до плюс 4 градусов будет в Петербурге 16 марта

Облачная погода будет в Петербурге 16 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге опять похолодало. Пока что заморозки ожидаются лишь ночами, а днем все еще держится плюс. Так, в четверг, 16 марта 2023 года, в Северной столице будет до плюс 4 градусов, облачная погода и без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена восточной периферией антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода и без существенных осадков, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура до плюс 2-4 градусов, по Ленинградской области от нуля до плюс 5 градусов. Ветер снова западный 4-9 метров в секунду.

В пятницу в Северной столице без осадков, усилятся ночные морозы, днем по-прежнему в пределах плюс 2-4 градусов.