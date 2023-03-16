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НовостиОбщество16 марта 2023 5:35

Миграционный рейд прошел в районе Сенной площади в Петербурге

В полицию были доставлены 29 мигрантов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция провела миграционный рейд в районе Сенной площади

Полиция провела миграционный рейд в районе Сенной площади

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге рано утром 15 марта 2023 года прошел миграционный рейд в районе Сенной площади. Сотрудники полиции проверяли приезжих на соблюдение миграционного закона. Проверки прошли на Сенном рынке, а также территориях рядом с ним. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В общей сложности полицейские проверили 157 граждан стран ближнего зарубежья, - рассказали в полиции.

В итоге, после проверок в отделы полиции были доставлены 29 человек. Из них у 19 оказались различные нарушения миграционного законодательства. Сейчас проводятся проверки по каждому случаю. Те мигранты, которые совершили наиболее грубые нарушения, будут помещены сначала в центр содержания иностранных граждан, а после депортированы из страны с запретом въезда в Россию на несколько лет.