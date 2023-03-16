Асфальт сошел вместе со снегом у станции Ручьи в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Традиционно в Санкт-Петербурге во время оттепели сходит не только снег, но и асфальт. Так, у станции Ручьи образовались огромные дыры недалеко от автобусного кольца. Дыры больше похожи на небольшие озера, по которым транспорт может с трудом проехать. На это 16 марта 2023 года местные жители пожаловались в социальных сетях.

- Ну, все как всегда. Растаял снег, а с ним дороги. Все стабильно, - шутят горожане.

Но многим не до шуток. Ведь из-за таких дорог автобусы задерживаются, автомобилистам не проехать, у кого-то застревают колеса, пробиваются шины, а пешеходам приходится либо прыгать между лужами, либо мочить ноги.

Также на "грыжу" в асфальте жалуются автомобилисты на пересечении проспекта Ветеранов и Добровольцев. В этом месте также начала разъезжаться дорога с началом оттепели.