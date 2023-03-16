Новое потепление придет в Петербург к выходным Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первая волна тепла, пришедшая в Санкт-Петербург, превратилась город в Северную Венецию. Сначала температура воздуха поднялась до плюс 8 градусов, но после опустилась в среднем до 2-4 градусов тепла. Однако, как рассказал в четверг, 16 марта 2023 года, главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, новая волна тепла ждет город в выходные.

- К выходным ожидается приход в наш регион нового циклона с запада, который принесет вторую порцию тепла и небольшие осадки, - рассказал Колесов.

Сейчас среднесуточная температура воздуха в Петербурге установилась на отметке в плюс 3,6 градусов. В ночное время периодически подмораживает, но днем стабильно плюсовая температура, как и бывает обычно в марте.

16 марта в Петербурге до плюс 2-4 градусов, облачно с прояснением и особо без осадков.