Движение поездов остановилось от станции метро «Балтийская» до станции «Площадь Ленина» в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В метрополитене Санкт-Петербурга утром 16 марта 2023 года произошел сбой. В 10:40 часов пресс-служба подземки сообщила о том, что проблемы возникли на красной ветке метро. Движение поездов временно изменено, составы идут с увеличенным интервалом.

- На Линии 1 поезда следуют с увеличенным интервалом по техническим причинам. От станции "Балтийская" до станции "Площадь Ленина" движение временно приостановлено, - сообщили в пресс-службе метрполитена Северной столицы.

По какой именно причине произошел сбой, не уточняется. Как долго поезда не будут следовать между "Балтийской" и "Площадью Ленина" тоже не уточняется. Но пассажирам рекомендуется пользоваться другими линиями метрополитена, либо вовсе пересаживаться на наземный транспорт.