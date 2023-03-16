Станции метро «Балтийская» и «Владимирская» в Петербурге закрыли на вход утром 16 марта

Станции метро «Балтийская» и «Владимирская» в Петербурге закрыли на вход Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 16 марта 2023 года в метрополитене Санкт-Петербурга произошел серьезный сбой на красной ветке. Сначала приостановили движение на одном из участков, позже и вовсе закрыли две станции метро. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

- В 10-52 станции «Балтийская» и «Владимирская» закрыты на вход, - сообщили в пресс-службе метро.

Пассажирам рекомендовали временно пользоваться соседними станциями метро «Нарвская» и «Достоевская». О причинах по которым были закрыты станции метро не сообщается.

Напомним, что с 10:40 часов движение по красной ветке метро было нарушено. Между станциями "Балтийская" и "Площадь Ленина" было прекращено движение. На данный момент движение практически полностью восстановлено.

Добавим, что с 11:00 станции «Балтийская» и «Владимирская» снова открыты на вход.