Дефицит в казне Петербурга снизился в три раза в феврале 2023 года

Дефицит в казне Петербурга снизился в три раза Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дефицит бюджета в Петербурге снизился в три раза с концом февраля 2023 года, сообщает вице-губернатор города Алексей Корабельников, ссылаясь на официальное заявление Комфина Северной столицы.

Оснований говорить о том, что бюджет Санкт-Петербурга по доходам в 2023 году не будет исполнен – нет, сообщает чиновник.

- Сформированные резервы обеспечивают сбалансированность бюджета без привлечения кредитных ресурсов. Какие-либо сбои в финансировании расходов отсутствуют, все платежи производятся ритмично и в регламентные сроки. Необходимость в проведении секвестра бюджета в настоящее время отсутствует, - заявил вице-губернатор в своем официальном Telegram-канале.

Напомним, ранее в СМИ прошла новость о том, что дефицит бюджета Петербурга за два месяца достиг отметки в 71,5 млрд рублей, то есть городской доход сократился в два раза с начала этого года.