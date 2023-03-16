Жители Петербурга назвали идеальную зарплату в 175 тысяч рублей

Жители Санкт-Петербурга назвали идеальную зарплату Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Санкт-Петербурга назвали идеальную зарплату в 175 тысяч рублей. Причем, женщины хотят зарабатывать больше, чем мужчины - 180,4 тысяч против 168,7 тысячи рублей соотвественно. Об этом 16 марта 2023 года сообщает сервис "Работа.ру".

- Если анализировать возрастной аспект, то самые большие суммы называют респонденты в возрасте 35-44 года — 178 тысяч рублей. Меньше всего зарплата мечты у молодых специалистов в возрасте от 18 до 24 лет — 133,5 тысячи рублей, - говорится в исследовании.

Стоит отметить, что, видимо после пандемии, петербуржцам стало привычнее работать удаленно. Сейчас за работу в офисе выступают лишь 28 процентов опрошенных, но и за полную удаленку лишь 19 процентов. Большинство - 53 процента - отметили, что хотели бы работать в гибридном формате, то есть частично дома, частично в офисе.