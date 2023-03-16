Гидротехники готовятся к весеннему паводку в Санкт-Петербурге

Гидрослужбы Петербурга готовятся к возможному весеннему паводку в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге проверят готовность к весеннему половодью, сообщает пресс-служба Смольного. Предпаводковым осмотром займутся специалисты ГКУ «Ленводхоз», представители комитета по природопользованию, сотрудники МЧС и работники районных администраций.

- Дважды в год - перед осенними и весенними паводками - в городе проводятся такие проверки и плановые работы. Это позволяет своевременно выявить и устранить недочеты, оценить необходимость ремонта гидротехнических сооружений, и предотвратить чрезвычайные ситуации, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

«Ленводхоз» контролирует 103 гидротехнических сооружения Петербурга. На каждом из них уже готовятся к штатному пропуску воды во время паводка, то есть очищают механизмы от снега, льда и мусора, которые могут воспрепятствовать пропуску воды. Также работники «Ленводхоза» регулируют уровень воды в водохранилищах. Осмотры и проверки пройдут до конца недели, но гидроспециалисты также продолжат контролировать ситуацию и во время всего периода наступающего весеннего паводка.