Мать выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод в Петербурге

В Невском районе полиция проверяет сообщение о мертвом младенце в мусоропроводе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после признания женщины о том, что она выбросила своего новорожденного ребенка в мусоропровод. Сообщение в правоохранительные органы о случившемся поступило 16 марта 2023 года от матери 24-летней женщины. Жительница дома на улице Антонова-Овсеенко рассказала о страшном признании своей дочери.

- Женщина рассказала, что 14 марта обнаружила, что кровать ее дочери в крови. Когда та пришла с работы, мать спросила, что произошло, но девушка заявила, что у нее все в порядке и снова ушла, - сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Вечером женщина вновь решила поговорить с дочерью и та призналась, что у нее родился мертвый ребенок. Та испугалась и выбросила тело малыша в мусоропровод.

Женщина уточнила, что не знала о беременности дочери, но заметила, что та поправилась. На данный момент полиция проводит проверку. Тело младенца пока что не было обнаружено.