Цены на аренду квартир упали на 10 процентов за 2022 год в Санкт-Петербурге

Цены на аренду квартир в Петербурге снизились на 10 процентов за 2022 год. Фото: Олег ЗОЛОТО

Спрос на аренду квартир в Санкт-Петербурге за 2022 год вырос более чем на восемь процентов, а объем предложения - на 65 процентов, подсчитали в «Авито Недвижимость». При этом маркетологи также подчеркнули, что цены на аренду квартир в Северной столице за год упали на целых 10 процентов.

- По данным исследования, в перспективе месяца спрос на аренду квартир в Санкт-Петербурге упал - за месяц с января на 3,8 процента. Однако за год эксперты рынка наблюдали положительную динамику - спрос увеличился на 8,1 процента в феврале 2023 года относительно февраля 2022-го, - сообщают аналитики.

Эти данные были получены специалистами «Авито Недвижимости», которые подвели итоги февраля 2023 года для рынка долгосрочной аренды в России. Они сравнили их с показателями января 2023 и февраля 2022 годов.