Мигрант сжег лицо, упав в костер на севере Петербурга

Мигрант упал в костер в Коломягах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мигрант сжег себе лицо, упав в костер. Инцидент произошел рано утром 16 марта 2023 года на севере города в Коломягах. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Около семи часов утра в НИИ скорой помощи был госпитализирован 24-летний парень, приезжий из Средней Азии. Врачи диагностировали у него термический ожог пламенем лица, кистей руки и спины 1-2 степени. Поражено 6 процентов поверхности тела, - рассказал источник.

Сам парень рассказала, что в половине первого ночи у дома 17 по улице Марка Галлая он упал в костер. Как именно это произошло, молодой человек не уточнил.

На данный момент полиция Приморского района города проводит проверку и устанавливает все делали произошедшего инцидента.