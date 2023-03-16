В Петербурге задержали 34-летнего спонсора вооруженных сил Украины

СК предъявил обвинение спонсору ВСУ из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге задержали мужчину, который, по мнению следствия, финансировал вооруженные силы Украины и запрещенный в России полк «Азов»*. Ему предъявили обвинение в содействии терроризму, как рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Задержанным оказался 34-летний уроженец Ростовской области, который с октября 2022 по март 2023 года переводил деньги ВСУ. Примерно в это же время он также спонсировал и запрещенное в России украинское националистическое объединение «Азов»*. По статье за содействие террористической деятельности ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

- В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщает пресс-служба СК.

Напомним, что 15 марта в аэропорту Пулково задержали радикально настроенного гражданина Киргизии, его не пустили в Россию. У мужчины в телефоне обнаружили экстремистскую литературу.

* - организация, запрещенная на территории РФ