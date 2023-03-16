Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов с самыми богатыми женихами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург возглавил рейтинг с самыми богатыми женихами. А может, просто с самими щедрыми. В 2022 году будущие мужья в среднем тратили на обручальные кольца по 11 тысяч рублей. Об этом 16 марта 2023 года рассказали аналитики центра ювелирного бренда SOKOLOV.

- Средний чек помолвочного кольца оказался почти в два раза больше - 21,8 тысяча рублей, - отметили специалисты.

Чаще всего помолвочные кольца женихи покупали в марте и августе. Среди самых популярных материалов для колец оказалось родированное серебро, его покупали в 46 процентах случаев. На втором месте стали изделия из белого золота и позолоченного серебра (по 35 процентов).

С драгоценными камнями для помолвки кольца покупают 64 процента женихов, но в 89 процентах случаях все равно в кольцах присутствуют фианиты.