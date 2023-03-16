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НовостиЭкономика16 марта 2023 11:04

Петербург обогатился контрактами на 14,6 млрд рублей с Белорусского продовольственного форума

Он принес участникам немало выгод, считают власти
Григорий АРИМАНОВ
Смольный заработал 14 млрд рублей на контрактах на Втором Белорусском продовольственном форуме.

Смольный заработал 14 млрд рублей на контрактах на Втором Белорусском продовольственном форуме.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершился Второй Белорусский продовольственный форум, принесший городу контрактов более, чем на 14 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Мероприятие проходило в преддверии Дней Санкт-Петербурга в Минске и заседания Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Беларуси. В рамках форума предприниматели из российских торговых сетей заключили контракты на поставку белорусских товаров на сумму 14,6 миллиардов рублей.

- Форум зарекомендовал себя как эффективный формат переговоров для российского и белорусского бизнеса. Он открыл новые возможности для наших стран и укрепил экономические связи, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Участие во Втором Белорусском продовольственном форуме приняли более 400 компаний из России и Беларуси. Форум традиционно проводится с марта 2022 года. В этом году его посетили новые гости - предприниматели из 19 регионов России.