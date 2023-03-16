Петербург обогатился контрактами на 14,6 млрд рублей с Белорусского продовольственного форума

Смольный заработал 14 млрд рублей на контрактах на Втором Белорусском продовольственном форуме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге завершился Второй Белорусский продовольственный форум, принесший городу контрактов более, чем на 14 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Мероприятие проходило в преддверии Дней Санкт-Петербурга в Минске и заседания Совета делового сотрудничества Санкт-Петербурга и Беларуси. В рамках форума предприниматели из российских торговых сетей заключили контракты на поставку белорусских товаров на сумму 14,6 миллиардов рублей.

- Форум зарекомендовал себя как эффективный формат переговоров для российского и белорусского бизнеса. Он открыл новые возможности для наших стран и укрепил экономические связи, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Участие во Втором Белорусском продовольственном форуме приняли более 400 компаний из России и Беларуси. Форум традиционно проводится с марта 2022 года. В этом году его посетили новые гости - предприниматели из 19 регионов России.