Житель Гатчины добился альтернативной гражданской службы при мобилизации

Парень из Гатчины добился альтернативной гражданской службы при мобилизации / Фото: Военный омбудсмен

В городе Гатчина Ленинградской области местный житель смог добиться альтернативной гражданской службы вместо мобилизации. Молодой человек несколько раз был в суде, в том числе, после того, как призывная комиссия попыталась обжаловать решение об альтернативной службе. Об этом 16 марта 2023 года рассказал адвокат юноши Александр Передрук.

- Павел ранее проходил альтернативную гражданскую службу вместо срочной военной службы. После объявления мобилизации его призвали и направили в войсковую часть, несмотря на его убеждения, препятствующие прохождению военной службы, - рассказал адвокат.

Молодой человек отправился в суд и смог оспорить решение о призыве по мобилизации. Так, 30 ноября прошлого года Гатчинский суд Ленобласти удовлетворил иск юноши. После призывная комиссия решила обжаловать решение суда, но Ленинградский областной суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказал.