Смольный хочет через суд добиться реставрации завода Парамонова на Васильевском острове Петербурга

Смольный планирует через суд добиться реставрации завода Парамонова на Васильевском острове Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Смольный собирается обратиться в суд, чтобы заставить собственника завода Парамонова на Васильевском острове провести реставрацию. Кожевенный завод Парамонова является объектом культурного наследия. Поэтому сейчас КГИОН занимается подготовкой охранного обязательства для собственника здания. Об этом 16 марта 2023 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- В марте этого года специалисты ведомства провели осмотр и фотофиксацию зданий. Было выявлено, что объект находится в неудовлетворительном состоянии, - пишет издание со ссылкой на ведомство.

В КГИОП отметили, что в здании имеются протечки, разрушается кирпичная кладка, штукатурка, частично утрачены пол и лепнина. Сейчас его владельцем является предприятие "Кожа", однако в ближайшее время объект культурного наследия может приобрести один из крупных девелоперов города.