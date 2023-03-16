Спрос на работников ЖКХ вырос на 40% в 2023 году в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудников в области благоустройства катастрофически не хватает в Северо-Западном федеральном округе. Отмечается высокий спрос работников жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru, опубликованном 16 марта.

- В округе опубликовано более 1,8 тысячи таких вакансий. Самый большой рост спроса на работников ЖКХ отмечен в Новгородской области, там на 58 процентов чаще стали требоваться такие сотрудники. На втором месте – Мурманская область, а на третьем - Петербург, - говорится в исследовании.

Рост спроса на работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2023 году в Северной столице составляет 40 процентов по сравнению с прошлым годом. В Петербурге сотрудникам предлагают до 85 тысяч рублей в месяц, а в Ленинградской области – до 72 тысяч.