Пострадавшие из-за чрезвычайных ситуаций петербуржцы смогут оформить выплаты через Госуслуги

Пострадавшие при ЧС петербуржцы смогут легко и просто получить денежные выплаты через Госуслуги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге прошли учения по оказанию финансовой помощи пострадавшим из-за ЧС жителям. На 57 горожанах отработали схему получения денежных выплат. Теперь пострадавшие при ЧС могут подать заявление в МФЦ, портал Госуслуг или отдел соцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города.

– В Санкт-Петербурге предоставить подобную государственную услугу могут 68 пунктов МФЦ, а также районные администрации. Город спокойно обеспечит социальную поддержку петербуржцам. Система проверена и отлажена, – подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

Всего за два дня учений поступило 104 заявления от фокус-группы Санкт-Петербурга. По итогам тренировочных мероприятий участники получили уведомления и сами решения о предоставлении помощи. В МЧС России тогда же направили сведения о назначении соответствующих выплат.