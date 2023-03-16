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НовостиОбщество16 марта 2023 12:43

Пострадавшие из-за чрезвычайных ситуаций петербуржцы смогут оформить выплаты через Госуслуги

Заявление о единовременной выплате можно подать также через МФЦ или отделе соцзащиты
Элеонора КУРЮМОВА
Пострадавшие при ЧС петербуржцы смогут легко и просто получить денежные выплаты через Госуслуги.

Пострадавшие при ЧС петербуржцы смогут легко и просто получить денежные выплаты через Госуслуги.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге прошли учения по оказанию финансовой помощи пострадавшим из-за ЧС жителям. На 57 горожанах отработали схему получения денежных выплат. Теперь пострадавшие при ЧС могут подать заявление в МФЦ, портал Госуслуг или отдел соцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города.

– В Санкт-Петербурге предоставить подобную государственную услугу могут 68 пунктов МФЦ, а также районные администрации. Город спокойно обеспечит социальную поддержку петербуржцам. Система проверена и отлажена, – подчеркнул вице-губернатор Олег Эргашев.

Всего за два дня учений поступило 104 заявления от фокус-группы Санкт-Петербурга. По итогам тренировочных мероприятий участники получили уведомления и сами решения о предоставлении помощи. В МЧС России тогда же направили сведения о назначении соответствующих выплат.