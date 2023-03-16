Две старинные акварели русского художника Шипова вернули из Германии в Царское Село

В Царское Село вернули две старинные акварели русского художника Шипова. Фото: пресс-служба "Царского села"

В музей-заповедник «Царское Село» вернули две работы художника Павла Шипова, которые датируются 1910 годом, сообщает пресс-служба музея. Акварели Шипова находились в рабочем кабинете последнего императора России Николая II в Александровском дворце. Старинные работы были возвращены через посольство РФ в Германии. Вместе с двумя акварелями теперь в коллекции музея уже пять произведений Шипова.

- Павел Дмитриевич Шипов (1860–1919) - генерал-лейтенант, участник Русско-японской и Первой мировой войн. С 1909 года состоял в Свите императора Николая II. Профессиональный художник. В годы Первой мировой войны зарисовывал солдат и офицеров, наблюдая их в боях и на отдыхе. Один из ярких представителей русского военного портрета, - напоминает музей.

У работ Шипова интересная судьба. Их вернул в Россию некий господин Бьерн Колер-Свендсен. Он получил эти рисунки от своего родственника Хорста Колера-Свендсена, который в годы Великой Отечественной войны был в Пушкине в составе оккупационных войск вермахта, а затем, отступая, вывез акварели в Германию в качестве трофея. Дело в том, что акварели находились в рабочем кабинете Николая II и через долгое время после революции и его отречения от престола, вплоть до 1941 года.