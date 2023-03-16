Четыре человека госпитализировали после падения на гололеде в Петербурге за сутки

Жертвами потепления в Петербурге стали еще четыре человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки еще четыре человека попали в больницы из-за падения на гололеде. Травмы люди продолжают получать каждый день. Так, 15 марта 2023 года в Северной столицы были госпитализированы пострадавшие с переломами и ушибами, пишет "Мойка78".

- В Колпинском районе на улице Труда, 16 поскользнулась 23-летняя местная жительница. Ее госпитализировали с переломом лодыжки в состоянии средней степени тяжести, - пишет издание.

В Приморском районе на Долгоозерной улице упала 62-летняя женщина и сломала плечевую кость. Сейчас она находится в отделении хирургии. Такой же перелом получил 60-летний мужчина, упав на гололеде у дома 44 по Московскому проспекту.

Еще один случай произошел в Приморском районе. На Серебристом бульваре поскользнулся 49-летний мужчина. После падения у него перелом голени с вывихом.