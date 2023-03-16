Школу на Дальневосточном проспекте сдадут на год раньше

Школу на Дальневосточном проспекте сдадут в июле 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Школу на 825 учеников на Дальневосточном проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга построят на год раньше, в июле 2023 года. Ранее планировалось сдать объект в сентябре 2024 года. Об этом заявил начальник Госстройнадзора Санкт-Петербурга Владимир Болдырев во время личного визита на стройплощадку.

- Подрядная организация скорректировала планы строительства и планирует уже в июле 2023 года обратиться к нам за получением заключения о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации и разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Практически на год мы сократили срок всего строительства объекта, - приводит слова Владимира Болдырева пресс-служба правительства Санкт Петербурга.

Площадь школы составит более 23 тысяч квадратных метров. Для школьников предусмотрены два бассейна, спортивный зал, актовый зал с эстрадой, лаборантские и библиотека. Сейчас строители завершают отделочные работы и монтаж водоподготовки бассейна, а также благоустраивают территорию.