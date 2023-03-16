Четверо детей пропали без вести в Петербурге за сутки

Четверо детей пропали в Петербурге без вести за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки без вести пропали четверо несовершеннолетних. Всем пропавшим от 15 до 17 лет. Исчезновения произошли 15 марта 2023 года в Выборгском и Невском районах города. Об этом пишет "Мойка78".

- В Невском районе Петербурга пропала 15-летняя девочка. Школьница учится в восьмом классе. Известно, что она ушла из дома и не вернулась. Причем, ранее подросток уже поступала подобным образом, - пишет издание.

Три других случая произошли в Выборгском районе Северной столицы. Так, в один день пропали два мальчика 16 и 17 лет, а также 16-летняя девочка. Известно, что все трое раньше уже сбегали, а также состоят на учете по делам несовершеннолетних.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают беглецов.

Напомним, что ранее были завершены трехдневные поиски 16-летнего мальчика, который пропал в Кронштадте.