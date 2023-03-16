Петербуржец простил любимой девушке пять ударов кухонным ножом

Петербурженка отделалась 1,5 годами условного срока за удары ножом по возлюбленному. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженка пять раз воткнула нож в возлюбленного - в плечо, щеку, грудь и живот. Оказалось, парень был изменщиком. Историю буйной пары рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, добавив, что в итоге женщине дали 1,5 года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Спасло даму то, что она вовремя вызвала скорую помощь и сотрудников полиции.

– Гражданка ранее привлекалась к административной ответственности, однако не судима, на учетах не состоит, является самозанятой. Кроме этого она принесла в ходе судебного заседания свои извинения потерпевшему. Тот ее в итоге простил, – прокомментировали в объединенной пресс-службе судов.

Потерпевший на заседании рассказал, что с обвиняемой он знаком около трех лет. А 5 ноября 2022 года они пили алкоголь и пострадавший проболтался, что у него есть любовница. Возлюбленная вспылила, а чтобы успокоить сожительницу мужчина ударил ее по голове. Но это только больше разозлило девушку. Она схватила кухонный нож и пять раз ударила им парня. После этого подсудимая вызвала скорую и полицию.