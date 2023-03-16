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НовостиПроисшествия16 марта 2023 13:26

Петербуржец простил любимой девушке пять ударов кухонным ножом

Изрезавшая ножом возлюбленного петербурженка отделалась условным сроком
Элеонора КУРЮМОВА
Петербурженка отделалась 1,5 годами условного срока за удары ножом по возлюбленному.

Петербурженка отделалась 1,5 годами условного срока за удары ножом по возлюбленному.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурженка пять раз воткнула нож в возлюбленного - в плечо, щеку, грудь и живот. Оказалось, парень был изменщиком. Историю буйной пары рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, добавив, что в итоге женщине дали 1,5 года условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Спасло даму то, что она вовремя вызвала скорую помощь и сотрудников полиции.

– Гражданка ранее привлекалась к административной ответственности, однако не судима, на учетах не состоит, является самозанятой. Кроме этого она принесла в ходе судебного заседания свои извинения потерпевшему. Тот ее в итоге простил, – прокомментировали в объединенной пресс-службе судов.

Потерпевший на заседании рассказал, что с обвиняемой он знаком около трех лет. А 5 ноября 2022 года они пили алкоголь и пострадавший проболтался, что у него есть любовница. Возлюбленная вспылила, а чтобы успокоить сожительницу мужчина ударил ее по голове. Но это только больше разозлило девушку. Она схватила кухонный нож и пять раз ударила им парня. После этого подсудимая вызвала скорую и полицию.