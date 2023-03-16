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НовостиОбщество16 марта 2023 13:53

Toyota собирается передать завод в Петербурге в собственность НАМИ

Сейчас завод проходит процедуру консервации
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сейчас завод проходит процедуру консервации

Сейчас завод проходит процедуру консервации

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Завод Toyota в Петербурге может перейти в собственность научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ». Организация относится к Минпромторгу России. Об этом 16 марта сообщает ТАСС.

- Завод ранее приостановил работу и сейчас проходит консервацию. Минпромторг РФ совместно с правительством прорабатывает возможные варианты развития производственной площадки, - пишет ТАСС.

Напомним, решение о закрытии завода Toyota было принято в сентябре 2022 года. Тогда на сборочном предприятии работали около двух тысяч сотрудников. Завод производил 100 тысяч машин в год и поставлял на рынок автомобили RAV4 и Camry по заключенному с Минпромторгом контракту.