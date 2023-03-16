На ремонт дорог в северных районах Петербурга потратят 3 млрд рублей в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственный контракт на ремонт дорог в северных административных районах заключили в Петербурге. Стоимость работ по контракту составит около трех миллиардов рублей. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Планируется на эти деньги отремонтировать дороги в Невском, Красногвардейском, Калининском, Петроградском, Курортном, Приморском и Выборгском районах, - говорится в сообщении ведомства.

Подрядчик сменит асфальтобетонное покрытие, заменит бордюрный камень, отремонтирует тротуары. После ремонта будет восстановлено благоустройство территорий.

В 2023 году в Северной столице приведут в порядок дороги, общая протяженность которых превышает 200 километров. На эти цели потратят 12,3 миллиарда рублей. 1,2 миллиарда выделены из федерального бюджета.