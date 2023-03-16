Огромная щепка воткнулась девочке в ягодицу на опасной детской площадке на юго-западе Петербурга

Девочка упала на огромную щепку на детской площадке в Красносельском районе Петербурга. Фото: прокуратура Петербурга

Во время игр на детской площадке в Красносельском районе десятилетней девочке в ягодицу воткнулась огромная пятисантиметровая деревянная щепка. Несчастного ребенка срочно отвезли в больницу, где хирурги провели операцию и извлекли посторонний предмет из ноги. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Прокуратура района по заявлению матери пострадавшей проверила площадку на 2-й Комсомольской улице и выявила многочисленные нарушения.

- Выявлен факт отсутствия эксплуатационной документации на оборудование детской площадки, а также очевидные дефекты, влияющие на безопасность его использования: частично сгнившие элементы, расслоение деревянных конструкций. Более того, установлено, что никто не вел журнал по контролю за техническим состоянием площадки должностным лицом муниципального образования, - сообщили в объединенной пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

По итогам прокурорской проверки главу местной администрации обязали демонтировать опасную детскую площадку, после чего оборудование исчезло с площадки. Кроме того, прокурор Красносельского района направил в суд иск о взыскании с администрации МО «Константиновское» компенсации причиненного ребенку морального вреда. В настоящее время иск находится на рассмотрении.