Петербуржец получил 80 часов обязательных работ за жестокие издевательства над бывшей женой

Петербуржец получил 80 часов обязательных работ за истязание бывшей супруги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд наказал петербуржца, неоднократно издевавшегося над бывшей супругой, 80-ю часами обязательных работ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

– Мужчина ранее не судим, на учетах не состоит, работает, вину признал, раскаялся, принес извинения потерпевшей, – прокомментировали приговор в пресс-службе судебного участка № 92 Петербурга.

Выяснилось, что вечером 13 октября 2022 года обвиняемый ударил кулаком бывшую супругу, повалил ее на кровать и коленом надавил ей на затылок. После он сдавил оба плеча жертвы и жестоко трепал за волосы. Не остановившись на этом, осужденный пытался задушить несчастную платком и угрожал убийством.

Женщина объяснила, что это не первый случай насилия со стороны бывшего мужа. Он много раз нападал на нее и угрожал, но она не решалась обратиться в полицию. Так в начале прошлого года горе-супруг хотел убить ее голыми руками. Петербурженка также рассказала, что они с подсудимым давно в разводе, но ей некуда уйти. Поэтому она вынуждена жить с ним в одной квартире.