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НовостиПроисшествия16 марта 2023 14:37

Петербуржец получил 80 часов обязательных работ за жестокие издевательства над бывшей женой

Женщине не могла уйти от сожителя
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржец получил 80 часов обязательных работ за истязание бывшей супруги.

Петербуржец получил 80 часов обязательных работ за истязание бывшей супруги.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд наказал петербуржца, неоднократно издевавшегося над бывшей супругой, 80-ю часами обязательных работ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

– Мужчина ранее не судим, на учетах не состоит, работает, вину признал, раскаялся, принес извинения потерпевшей, – прокомментировали приговор в пресс-службе судебного участка № 92 Петербурга.

Выяснилось, что вечером 13 октября 2022 года обвиняемый ударил кулаком бывшую супругу, повалил ее на кровать и коленом надавил ей на затылок. После он сдавил оба плеча жертвы и жестоко трепал за волосы. Не остановившись на этом, осужденный пытался задушить несчастную платком и угрожал убийством.

Женщина объяснила, что это не первый случай насилия со стороны бывшего мужа. Он много раз нападал на нее и угрожал, но она не решалась обратиться в полицию. Так в начале прошлого года горе-супруг хотел убить ее голыми руками. Петербурженка также рассказала, что они с подсудимым давно в разводе, но ей некуда уйти. Поэтому она вынуждена жить с ним в одной квартире.