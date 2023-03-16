Более 7,5 тысячи квадратных метров незаконно занятых офисов и складов освободили в Петербурге с февраля 2023 года

Очередные незаконно занятые помещения освободили в Петербурге. Фото: ККИ

С начала февраля 2023 года в Петербурге освободили свыше 7,5 тысячи квадратных метров незаконно занятой жилплощади, сообщает пресс-служба Смольного. Эти помещения использовались нарушителями в качестве жилья и складов, но в некоторых случаях для офисов, ателье, мастерских, парикмахерских, а также магазинов автосервисов и даже кафе. Всего освободили 45 незаконно занятых городских помещения, а также еще и 41 объект нежилого фонда, в общей сложности 86 незаконно используемых объекта.

- Освобождение городской жилплощади проводили сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным учреждением СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ). Специалисты обследовали помещения и установили, что большинство из них использовались незаконно, - сообщает пресс-служба городского правительства.