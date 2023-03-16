Водоканал Ленобласти выплатит штраф за загрязнение реки Хейная

Водоканал Ленобласти выплатит 224 тысячи рублей штрафа за загрязнение реки Хейная. Фото: СЗМУ Росприроднадзора

Росприроднадзор оштрафовал водоканал Ленобласти за загрязнение коммунальными стоками реки Хейная. Компания выплатит 224 тысячи рублей штрафа и устранит причину загрязнения.

– В рамках надзорного мероприятия мы установили, что сточные воды, сбрасываемые после очистных сооружений в реку, не проходят требуемую очистку, имеют мутно-серый цвет и характерный запах канализации, – прокомментировали в пресс-службе Северо-Западного Межрегионального Управления (СЗМУ) Росприроднадзора.

При проверке нарушений ведомство провело и лабораторные исследования. В сточных водах обнаружили превышения опасных показателей в 100 раз. Все они привели к ухудшению качества воды и гибели всего живого в реке.

Росприроднадзор также сообщил, что подсчитывает нанесенный вред недобросовестной организацией. Сумму компенсации направят компании для возмещения.