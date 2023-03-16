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НовостиОбщество16 марта 2023 15:16

Дмитрий Медведев провел в Петербурге совещание по вопросам набора на службу по контракту

Он посетил военкомат Ленобласти
Анастасия НУРАДИЛОВА
Дмитрий Медведев посетил Петербург. Фото: Скриншот из видео

Дмитрий Медведев посетил Петербург. Фото: Скриншот из видео

Зместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Петербург. Он приехал в Северную столицу, чтобы провести в городе совещание по вопросам набора на военную службу по контракту.

- В ходе поездки в Санкт-Петербург провел совещание по вопросам набора на военную службу по контракту, - написал Медведев в своем телеграмм-канале.

Встреча с петербургскими сотрудниками военкоматов прошла в военном комиссариате Ленинградской области. Дмитрий Медведев осмотрел здание комиссариата. Также, военнослужащие показали ему условия, в которых находятся контрактники, в том числе казарму и столовые.