Дмитрий Медведев провел в Петербурге совещание по вопросам набора на службу по контракту

Дмитрий Медведев посетил Петербург. Фото: Скриншот из видео

Зместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Петербург. Он приехал в Северную столицу, чтобы провести в городе совещание по вопросам набора на военную службу по контракту.

- В ходе поездки в Санкт-Петербург провел совещание по вопросам набора на военную службу по контракту, - написал Медведев в своем телеграмм-канале.

Встреча с петербургскими сотрудниками военкоматов прошла в военном комиссариате Ленинградской области. Дмитрий Медведев осмотрел здание комиссариата. Также, военнослужащие показали ему условия, в которых находятся контрактники, в том числе казарму и столовые.