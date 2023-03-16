Петербуржцы начали получать фальшивые квитанции за коммуналку

Петербуржцев предупредили о фальшивых квитанциях за коммуналку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге появились фальшивые квитанции за коммуналку. Мошенники, чтобы обмануть местных жителей, используют созвучное Петербургской сбытовой компании название и похожий логотип. Об этом сообщили в официальной группе ВКонтакте ПСК.

– Чтобы обезопасить себя обязательно сверьте название и реквизиты отправителя с данными организации, указанной в вашей ежемесячной квитанции, – предупредили сотрудники компании.

Кроме того, в компании предупредили, что категорически не стоит не звонить по телефону из листовки. Все новости публикуются в официальных источниках. Кроме того, жители города всегда могут обратиться в кол-центр по телефонам 8 (812) 679-22-22 (Санкт-Петербург) и 8 (812) 303-69-69 (Ленобласть), чтобы узнать необходимую информацию.

Если же лжекоммунальщик уже стоит у вашего порога, не торопитесь его впускать. У сотрудников ПСК можно попросить документы, подтверждающие право на проведение работ или осмотра. Также они никогда не принимают оплату за услуги – наличными или через платежный терминал – на дому.

Если пришедший все-таки настаивает на доступе в помещение, угрожает штрафами, ведет себя агрессивно, компания рекомендует незамедлительно обратиться в полицию.