Более 5 млн прививок от 13 болезней поставили петербуржцам в 2022 году

План по прививкам удалось выполнить на 104 процента Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врачи вкололи пять тысяч прививок от вирусов петербуржцам. Итоги иммунизации подвели на противоэпидемической комиссии. План по прививкам удалось выполнить на 104 процента в 2022 году. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- В рамках национального календаря профилактических прививок в 2022 году было сделано 5 209 913 прививок против 13 заболеваний, - говорится в сообщении ведомства.

Среди заболеваний, от которых прививаются жители города, бешенство, лептоспироз, сибирская язва, туляремия, брюшной тиф и другие. От них петербуржцы привились более 100 тысяч раз. Основное количество уколов врачи ставили от ковида.

- В 2022 году вакцинировано от коронавирусной инфекции 421 781 человек, из них 7 670 детей, - добавили в Смольном.