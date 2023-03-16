В Петербурге родители чуть не умершей во дворе детсада девочки получат 350 тысяч рублей компенсации

350 тысяч рублей получит семья девочки, которая чуть не умерла во время прогулки в детсаде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Калининский районный суд Петербурга потребовал от детского сада № 25 выплатить 350 тысяч рублей родителям девочки, которая упала на качель и получила закрытую тупую травму живота. Подробности инцидента рассказали в городской прокуратуре.

В ходе следствия установили, что 8 июня 2022 года 5-летняя девочка находилась во дворе детского сада № 25. Оставшись без присмотра, она сорвалась на деревянную часть одной из качелей. Из-за случившегося ребенок несколько дней провел в реанимации с серьезной травмой живота. Еще два месяца девочка пролежала в стационаре под наблюдением врачей.

– В прокуратуру обратилась мама девочки с просьбой о защите прав ее 5-летней дочери. Выступая в интересах несовершеннолетней, прокурор Калининского района отправил иск в суд о взыскании с бюджетного учреждения компенсации морального вреда, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.