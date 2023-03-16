Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 16:29

Транспортных инспекторов в Петербурге будут обучать на VR-тренажерах ловить нарушителей

Систему полного погружения позаимствовали у московских коллег
Элеонора КУРЮМОВА
Инспекторов комитета по транспорту планируют обучать на VR-тренажере. Фото: комитет по транспорту

Инспекторов комитета по транспорту планируют обучать на VR-тренажере. Фото: комитет по транспорту

Инспекторов комитета по транспорту, которые ищут нарушителей правил остановки и стоянки транспорта, планируют обучать на VR-тренажере. Подобное нововведение позволит специалистам полностью погрузиться в работу. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Опробовали такой тренажер в комитете после рабочего визита в Москву в рамках межрегионального обмена опытом. Тренажер разработали сотрудники Московского городского университета управления, – рассказали в пресс-службе комитета.

В официальном телеграм-канале ведомства также подчеркнули, что сейчас активно обсуждается применение в Северной столице такого нестандартного обучения инспекторов. Пока что он будет работать в комплексе с уже существующей программой подготовки сотрудников.

Коллеги из Москвы, как стало известно, уже обучаются правилам работы в режиме виртуальной реальности.