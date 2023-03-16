Первый в России Центр оценки навыков управления беспилотниками открыли в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр оценки навыков управления беспилотниками открыли в Петербурге. Он стал первым в России. В дальнейшем планируется открыть около 85 таких центров. Кандидаты на управление аппаратами должны будут сдавать теорию и практическую часть экзамена.

- Центр будет обучать специалистов, которые хотят управлять беспилотниками весом до 30 килограммов. В центре будут оценивать специалистов и по военной технике, и по гражданской, - приводит ТАСС цитату председателя Совета по профессиональным квалификациям воздушного транспорта Андрея Борисенко.

Во время экзамена специалистам придется собирать беспилотник за 45 минут. Летать экзаменуемые будут на симуляторе. Все задания подбираются рандомно специальной системой.