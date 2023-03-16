Надежда Тихонова возглавила региональный совет «Справедливой России» в Петербурге. Фото: ЗакС Петербурга

В Совете регионального отделения партии «Справедливая Россия – за правду» сменился председатель. Этот пост заняла Надежда Тихонова. Такая информация появилась в телеграмм-канале политической организации 16 марта.

- Надежда Тихонова планирует заниматься градозащитной деятельностью. Перед ней стоят задачи об отмене закона о комплексном развитии территории Петербурга, сохранение домов Нарвской заставы и памятников Охтинского мыса, - сообщает пресс-служба петербургского отделения партии.

Также Тихонова хочет заниматься вопросами транспортной инфраструктуры, ЖКХ и экологии. Она выступает за мусорную реформу, раздельный сбор отходов, сохранение территорий зеленых насаждений, благоустройство пляжей, очистку рек и водоемов.

Ранее Надежда Тихонова занимала должность секретаря Бюро Совета регионального отделения партии.