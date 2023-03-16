Активисты обеспокоились судьбой сквера у выставленного на аукцион аварийного дома на Бумажном канале

Активисты бьются за сохранение сквер на Бумажном канале. Фото: google.com/maps

На аукцион 25 апреля попадет аварийный дом 1917 года, расположенный на набережной Бумажного канала. Ранее гендиректор «Бизнес-Невы» Зоя Клименко купила прилегающую к нему территорию, где местные десять лет назад высадили сквер. Об этом сообщают в телеграм-канале Российского Аукционного Дома.

– Здание расположено в идеальной локации для реализации жилого проекта. В пешей доступности станция метро, рядом центр города, есть вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. Это эксклюзив для петербургского рынка недвижимости, – отмечает Дарья Гончарова, заместитель руководителя Департамента продаж РАД.

В соцсетях тем временем протестуют активисты. Они призывают сохранить зеленую территорию, а покупателя — отказаться от участка.

– Делают все, чтобы сделать город не живым, а мертвым, где нет места зеленым насаждениям, – прокомментировал в социальной сети ВКонтакте читатель активистской группы «Живой город» Борис Воробьев.

По информации активистов, в начале марта депутат ЗакCа Андрей Рябоконь попросил вице-губернатора Валерия Пикалева отменить торги по продаже сквера на набережной Бумажного канала.