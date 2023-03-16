Бывший завод Nissan предложили переименовать в «Лада Санкт-Петербург» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бывший завод Nissan перешел в руки «Автоваза». И вскоре глава производства Максим Соколов предложил переименовать его в «Лада Санкт-Петербург». Об этой инициативе 16 марта сообщил ТАСС.

– Название необходимо соответствующим образом утвердить, не только на совете директоров «Автоваза», но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством региональным. Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено, – добавил президент автомобильной компании.

Напомним, ранее ФГУП Научный автомоторный институт приобрел все российские активы Nissan. В собственность перешли производственные и научно-исследовательские мoщности компании в Санкт-Петербурге. Кроме того, в руках производителя оказался центр продаж и маркeтинга в Москве.

Соколов также добавил, что «Автоваз» не видит необходимости в покупке завода Toyotа в Петербурге.