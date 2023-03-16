Как молодежи найти работу: советы экспертов рынка труда в Петербурге

Международный форум труда прошел в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Международный форум труда в седьмой раз прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта. Участники форума совместно с экспертами обсудили главные вопросы рынка и экономики труда, кадровое обеспечение, лучшие практики и методики поиска новых сотрудников и формирование общего рынка труда стран содружества.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» организовала круглый стол «Новая реальность в сфере занятости молодежи: от профессионального самоопределения до адаптации на рабочем месте». Про тренды в поиске молодых кадров и работе с ними рассказала генеральный директор ЗАО «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

Ирина Жеглова выступила перед участниками форума Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Хороший журналист обязан делать все разом: писать короткие заметки, длинный текст, снимать фото и видео, делать аудио материалы. Поэтому мы всегда советуем ребятам еще на момент обучения в школе или вузе пробовать создавать разный контент с разной подачей и форматами - по итогу все это может очень сильно пригодиться, - отметила Ирина Жеглова.

О способах привлечения молодежи в рамках круглого стола рассказала HR-Generalist офтальмологического центра «Зрение» Инга Величко. Начальник службы персонала ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» Ирина Геоб объяснила, как решить дефицит кадров. Про процесс адаптации новых сотрудников участники форума узнали от руководителя отдела маркетинга Первой сувенирной компании Алины Дроздовой.

Модератор встречи, руководитель отдела аналитики и разработки диагностических инструментов Департамента оценки и методологии АНО «Россия – страна возможностей» Екатерина Степашкина рассказала о ценностных установках студентов и молодых специалистов.