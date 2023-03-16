Бывшего сотрудника ГУВД арестовали в Петербурге по делу о взятке в 10 млн рублей следователям

Суд вынес приговор по делу о крупной взятке Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд Петербурга принял решение об аресте бывшего сотрудника ГУВД, которого обвиняют в том, что он стал посредником в передаче взятки сотрудникам Следственного комитета. Он должен был передать следователям 10 миллионов, чтобы прекратить уголовное дело знакомого.

- Мужчину задержали 15 марта. Свою вину он не признал. Суд отправил подозреваемого в следственный изолятор до 28 апреля, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

В ведомстве рассказали, что с 2008 по 2022 года мужчина работал на руководящих должностях в системе органов безопасности ГУВД по СПб и ЛО, поэтому у него сохранились связи с коллегами, и он мог воспользоваться полезными знакомствами. В последнее время задержанный занимал должность начальника службы безопасности одной из частных компаний.