Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 марта 2023 19:22

Врачи из Петербурга удалили младенцу опухоль весом почти 2 килограмма

Операция длилась 4,5 часа
Анастасия НУРАДИЛОВА
Операция длилась 4,5 часа

Операция длилась 4,5 часа

Фото: Олег ЗОЛОТО

Врачи Педиатрического университета провели операцию новорожденному малышу из Мурманской области во второй день жизни. У ребенка обнаружена редкая опухоль - крестцово-копчиковая тератома. Такое происходит с частотой один случай на 35-40 тысяч детей. Вес опухоли составил 1,8 килограмма. Это почти половина всего веса малыша.

- Операция продлилась 4,5 часа и завершилась успешно. В настоящее время маленький пациент находится в отделении патологии новорожденных и детей грудного возраста Педиатрического университета, - рассказали в пресс-службе Педиатрического университета Петербурга.

Ребенку предстоит длительная реабилитация. Врачи пока не делают никаких прогнозов, но у малыша есть шансы полного восстановления. Специалисты верят, что он выздоровеет и будет развиваться, как и все остальные дети.