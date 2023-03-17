Солнечная погода и до плюс 5 градусов ждет Петербург 17 марта

Солнце и до плюс 5 градусов ждет Петербург 17 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 17 марта 2023 года, в Санкт-Петербурге будет очень солнечно. Город окажется под влиянием антициклона. Осадков ждать не стоит. Зато солнечные лучи быстро прогреют воздух, который сильно охладился во время ночи. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков в регионе не ожидается, а солнечные лучи, не встречая особых облачных преград, смогут быстро прогреть остывший за ночь воздух, - рассказал синоптик.

Температура воздуха днем в Петербурге будет держаться в пределах 3-5 градусов тепла, по Ленинградской области от 1 до 6 градусов выше нуля. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

В субботу станет более облачно, пройдут дожди и поднимется ветер.