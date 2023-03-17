Жилой дом сгорел в Парголово Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Второй за сутки жилой дом загорелся в Парголово Санкт-Петербурга. Утром 17 марта 2023 года на пульт экстренной службы Северной столицы поступило сообщение о возгорании на улице Первого Мая. На место незамедлительно выехали спасатели, рассказали в пресс-службе МЧС города.

- Сообщение о возгорании поступило в 6 часов утра. В одноэтажном доме размером три на четыре метра с двумя пристройками происходило горение по всей площади, - рассказали спасатели.

С огнем бороться прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС города. В 7:14 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отметим, что несколькими часами ранее, в 22:29 часов 16 марта на той же улице загорелся другой одноэтажный дом с мансардой. Его потушили в течение получаса. Пострадавших также нет.

Причины возгорания обоих домов предстоит установить специалистам.