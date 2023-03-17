Пожар произошел в квартире на улице Орбели в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Выборгском районе Санкт-Петербурга загорелся дом на улице Орбели. В восьмом часу утра 17 марта 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме номер 18. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы. По предварительным данным, загорелась квартира на пятом этаже дома.

- В 7:17 часов поступило сообщение о возгорании. В однокомнатной квартире происходит горение обстановки, - сообщили в пресс-службе спасателей.

На место прибыли три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС Северной столицы. На данный момент не известно, есть ли пострадавшие. Со слов местных жителей, в квартире проживал мужчина с собакой. Где он находится сейчас, пока что не установлено.

Причина возгорания также не известна.