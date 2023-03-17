Человек погиб по время пожара в доме на улице Орбели в Петербурге / Фото: vk.com/spb_today

В результате пожара на улице Орбели в Выборгском районе Санкт-Петербурга погиб человек. Напомним, что возгорание началось в восьмом часу утра 17 марта 2023 года. На место сразу же выехали три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе спасателей.

- В 7:17 часов поступило сообщение по пожаре в дома 18 по улице Орбели. По уточненной информации в однокомнатной квартире происходило горение обстановки по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

В 8:23 часов спасатели смогли локализовать огонь. Когда они попали в квартиру, то нашли мертвым хозяина дома. Со слов соседей, с ним также жила собака. Однако в МЧС про животное ничего не сообщали.

На данный момент спасатели продолжают проливку. Причина возгорания не установлена.