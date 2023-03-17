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НовостиОбщество17 марта 2023 6:25

Четыре из 10 компаний в Петербурге готовы принимать на работу пенсионеров

В основном пенсионерам предлагают вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Лишь 4 из 10 компаний в Петербурге готовы рассматривать пенсионеров наравне с более молодыми кандидатами

Лишь 4 из 10 компаний в Петербурге готовы рассматривать пенсионеров наравне с более молодыми кандидатами

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге лишь четыре из десяти компаний готовы рассматривать кандидатуры пенсионеров наравне с молодыми специалистами. К такому выводу пришли эксперты компании SuperJob, проведя опрос среди работодателей. Кроме того, после начала СВО в традиционно мужских сферах средний возраст кандидатов вырос.

- В каждой третьей компании соискателей пенсионного возраста трудоустраивают время от времени либо на некоторые должности, - говорится в исследовании.

Так, в основном пенсионерам в Петербурге предлагают вакансии квалифицированных рабочих и сотрудников сферы сбыта. Но это лишь 20-23 процента от всех вакансий. Еще 17 процентов работодателей готовы принимать пенсионеров на инженерно-техническую работу, а 15 процентов на должность водителей и бухгалтеров.