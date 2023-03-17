Суд арестовал бывшего замруководителя управления собственной безопасности полиции Петербурга по делу о взятках

В Петербурге полковника полиции в отставке арестовали по делу о крупной взятке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд арестовал бывшего заместителя руководителя Управления собственной безопасности полиции города по делу о взятках. Об этом 16 марта 2023 года сообщили в объединенной пресс-службе судов. Речь идет о взятке в 10 миллионов рублей для того, чтобы прекратить уголовное дело.

- По версии следствия, в начале 2022 года фигурант помог в передаче крупной суммы в Следственный комитет за закрытие уголовного дела, - сообщили в суде.

Известно, что директор одной компании получил 10 миллионов, из которых пять передал еще одному фигуранту дела, а тот уже связался с сотрудником УСБ.

Сам экс-сотрудник полиции против ареста возражал и уверял, что он законопослушный гражданин. Тем не менее, суд отправил его в СИЗО до 28 апреля текущего года.